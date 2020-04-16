الشوا: أردنا المحافظة على الاستقرار المالي بفترة الطوارئ وخصوصاً بقضية الشيكات

محافظ سلطة النقد عزام الشوا

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رام الله - دنيا الوطن

أكد محافظ سلطة النقد عزام الشوا، أن كافة الإجراءات التي تتعلق بحالة الطوارئ، التي اتخذتها سلطة النقد، لاسيما فيما يتعلق بالشيكات المستحقة، هدفت إلى المحافظة على الاستقرار المالي والتخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية على المواطنين، وكافة القطاعات الاقتصادية، وترتيب التزاماتهم المالية، وحفظ حقوقهم في تحصيل أموالهم، مشيراً إلى أن سلطة النقد في متابعة مستمرة لتطورات الأوضاع الصحية وأنها تقوم بصياغة قراراتها وفقاً لهذه التطورات بما يضمن سلامة المواطنين ووصولهم للخدمات المصرفية.



إلى ذلك، فقد بحث الشوا، مع وفد من غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، اليوم الخميس، آلية تعامل سلطة النقد والمصارف مع الشيكات المعادة خلال فترة الطوارئ.



وبين أن سلطة النقد، ستتخذ إجراءات استثنائية رادعة، بحق كل يعمل على استغلال هذه الظروف ولا يسدد قيمة شيكاته، رغم توفر موارد مالية له.



وأثنى الوفد على دور سلطة النقد في التعامل مع الأزمة، ودور القطاع المصرفي بالاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية، رغم الوضع الصحي الراهن في سبيل الحفاظ على الاستقرار المالي للقطاع المصرفي الفلسطيني.