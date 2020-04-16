تيسير خالد: دونالد ترامب رئيس غير جدير بالقيادة أو الثقة أو الاحترام





وقال: المسألة هنا ليست الشفافية من عدمها في تعامل الصين مع هذا الفيروس، بل انتقال الصين من مرحلة احتوائه إلى مرحلة عودة الحياة الاقتصادية تدريجياً إلى طبيعتها، وما يشكله ذلك من تحدٍ للولايات المتحدة في المنافسة على الموقع في الاقتصاد العالمي (كورونا) اختصرت المسافة بين الولايات المتحدة والصين، وسوء إدارة الرئيس الأميركي، فتحت الطريق أمام الصين لقيادة الاقتصاد العالمي



وختم خالد مدونته قائلاً: هذا رئيس غير جدير بالقيادة أو الثقة أو الاحترام، فهو يُعاقب كل منظمة دولية تخالفه الرأي، إما بالانسحاب منها أو بوقف تمويلها أو بالعقوبتين معا، هل تذكرون كيف انسحبت الولايات المتحدة من (يونسكو) وعلقت مساهمتها المالية فيها، لمجرد قبولها فلسطين في عضويتها عام 2011، وكيف تنكر لحقوق اللاجئين الفلسطينيين بمعاقبة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بوقف مساهمة الولايات المتحدة في موازنتها.

رام الله - دنيا الوطنوصف تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأنه رئيس غير جدير بالقيادة أو الثقة أو الاحترام.وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: من الواضح أن الرئيس الأميركي، يحاول التغطية على فشله، وتراجع مستوى التأييد له كرئيس محتمل في الدورة القادمة من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية، المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، بتصدير أزماته بقرارات غير مدروسة وتفتقر إلى الحكمة، وحروب سياسية واقتصادية مفتعلة، تارة مع جمهورية الصين الشعبية، وأخرى مع منظمة الصحة العالمية.وتابع: بأن الرئيس الأميركي، أمر إدارته بأن تعلّق دفع مساهمة الولايات المتحدة المالية في المنظّمة، والتي تبلغ نحو 400 مليون دولار، بسبب ما أسماه سوء إدارة المنظمة الأممية لأزمة تفشّي فيروس (كورونا) وتواطؤها مع الصين في عدم الشفافية، وحجب معلومات عن هذا الفيروس الخطير.