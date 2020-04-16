شؤون فلسطينية

وصول 713 مواطناً عالقاً عبر (معبر رفح) أمس الأربعاء

وصول 713 مواطناً عالقاً عبر (معبر رفح) أمس الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
وصل قطاع غزة 713 مواطناً عالقاً، عبر (معبر رفح البري) أمس الأربعاء، في اليوم الثالث من فتحه استثنائياً؛ لتسهيل دخول العالقين في جمهورية مصر.

ووفق موقع داخلية غزة، قال العميد فؤاد أبو بطيحان، مدير عام الهيئة العامة للمعابر: إن مجموع المواطنين، الذين دخلوا القطاع منذ الاثنين الماضي بلغ 1186 مواطناً.

وكانت الداخلية بغزة، أعلنت فتح معبر رفح استثنائياً لمدة أربعة أيام (من الاثنين حتى الخميس)؛ من أجل تسهيل دخول العالقين في مصر.

وأكد أبو بطيحان، أن أطقم هيئة المعابر، وبمساندة جميع الجهات المختصة من وزارتي الداخلية والصحة، تواصل عملها في تسهيل وصول المواطنين العالقين، مُتخذة كافة إجراءات الوقاية والسلامة لمنع انتشار فيروس (كورونا).

وأضاف: "تم نقل جميع المواطنين إلى مراكز الحجر بمحافظات القطاع؛ لقضاء فترة الحجر الصحي الاحترازي لمدة 21 يوماً قابلة للتمديد، وفق إجراءات وزارة الصحة".

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