انخفاض استهلاك الفلسطينيين لسلعة الطحين بنسبة 30%

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد عسيلة، أنه يوجد مخزون من المواد الأساسية والغذائية، تكفي من 3 إلى 6 شهور، في ظل انتشار فيروس (كورونا).



وقال عسيلة، خلال الإيجاز الحكومي، صباح اليوم الخميس: إنه تمت إحالة 70 تاجراً للنيابة العامة مخالفين للقوانين، وإغلاق 50 منشأة مخالفة الشهر الماضي، وعالجنا 1500 شكوى للمواطنين عبر الرقم المجاني 129.



وأشار إلى أن نسبة استهلاك الدقيق في فلسطين انخفضت إلى 30%، وذلك لإغلاق المطاعم خلال فترات الطوارئ، وذهاب ربات البيوت لاستهلاك الرز أكثر من الطحين.



وأكد أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لاستقرار الأسعار، منها: نشر قائمة السقف السعري.



وأوضح، أن عمليات التوريد مستمرة إلى السوق، ولدينا الجاهزية لتلبية احتيجات السوق، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، فلا داعي للقلق.