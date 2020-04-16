فتح في بيت لحم: اتخاذ إجراءات وقائية لحفظ السلامة العامة بمخيم الدهيشة

جانب من إجراءات محافظة بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

قال أمين سر حركة (فتح) في مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم، عامر ضراغمة، إنه تم اتخاذ إجراءات وقائية، تحفظ سلامة السكان فور الإعلان عن اكتشاف حالة مصابة بفيروس (كورونا).



وأضاف ضراغمة في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): أنه تم تقسيم المخيم إلى مربعات مع تحديد خارطة المخالطين استعداداً لأخذ العينات، إضافة إلى إغلاقات داخل المخيم والشارع الرئيس القدس- الخليل، الذي يمر بمحاذاة المخيم.



وأشار إلى أنه تم تعقيم المخيم، مع إغلاق كامل لكل المحلات التجارية، حتى المسموح لها، مطالباً المواطنين بالالتزام بالتعاليم الوقائية والبقاء بمنازلهم، وعدم الخروج إلا للضرورة.