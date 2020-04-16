إعلام إسرائيلي: حوامة اخترقت أجواء منطقة غلاف غزة من رفح
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الخميس: إن حوامة اخترقت أجواء منطقة بـ "غلاف غزة" من مدينة رفح جنوب القطاع.
وأوضح موقع (مفزاك درومي) الإسرائيلي: أن الاختراق كان لـ 20 متراً قبل أن تعود هذه الحوامة للقطاع، وفق زعمه.
وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، قالت في شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي: إن الجيش سيدخل نظاماً جديداً لاعتراض الحوامات، التي تطلق من قطاع غزة، تجاه مستوطنات غلاف غزة.
وأضاف الصحيفة: "نظام جديد لاعتراض الحوامات التي تطلق من قطاع غزة، سيدخل الخدمة قريباً، هذا ما قاله قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة اليوم، في حديثه مع سكان نيريم".
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الخميس: إن حوامة اخترقت أجواء منطقة بـ "غلاف غزة" من مدينة رفح جنوب القطاع.
وأوضح موقع (مفزاك درومي) الإسرائيلي: أن الاختراق كان لـ 20 متراً قبل أن تعود هذه الحوامة للقطاع، وفق زعمه.
وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، قالت في شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي: إن الجيش سيدخل نظاماً جديداً لاعتراض الحوامات، التي تطلق من قطاع غزة، تجاه مستوطنات غلاف غزة.
وأضاف الصحيفة: "نظام جديد لاعتراض الحوامات التي تطلق من قطاع غزة، سيدخل الخدمة قريباً، هذا ما قاله قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة اليوم، في حديثه مع سكان نيريم".
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