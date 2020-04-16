إعلام إسرائيلي: حوامة اخترقت أجواء منطقة غلاف غزة من رفح

حوامة - أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الخميس: إن حوامة اخترقت أجواء منطقة بـ "غلاف غزة" من مدينة رفح جنوب القطاع.



وأوضح موقع (مفزاك درومي) الإسرائيلي: أن الاختراق كان لـ 20 متراً قبل أن تعود هذه الحوامة للقطاع، وفق زعمه.



وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، قالت في شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي: إن الجيش سيدخل نظاماً جديداً لاعتراض الحوامات، التي تطلق من قطاع غزة، تجاه مستوطنات غلاف غزة.



وأضاف الصحيفة: "نظام جديد لاعتراض الحوامات التي تطلق من قطاع غزة، سيدخل الخدمة قريباً، هذا ما قاله قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة اليوم، في حديثه مع سكان نيريم".