قيادي بـ (حماس): مستمرون بالنضال بكل الوسائل من أجل تحرير جميع الأسرى

أسرى في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الدائرة الإعلامية في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج، رأفت مرة، أن قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، قضية وطنية، تنطلق من أهميتها السياسية والإنسانية والاجتماعية.



وقال في تصريح صحفي، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني: "إننا في حركة حماس، وجميع قوى المقاومة، وبدعم قوي من شعبنا، مستمرون بالنضال بشتى الوسائل من أجل تحرير جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال".



وأضاف: "نعمل بصورة دائمة على بقاء قضيتهم حيوية وثابتة في جميع المحافل السياسية والقانونية، ولن نوفر جهداً من أجل حريتهم وكرامة عائلاتهم، حتى يتحقق التحرير والعودة"، وفق ما نقل موقع (حماس) الرسمي.



وأوضح، أن يوم الأسير الفلسطيني، هو يوم فلسطيني وطني بامتياز، وهو تعبير عن المكانة العليا والأهمية القصوى والأولوية المطلقة، التي تحتلها قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في رؤيتنا السياسية، ومجتمعنا الفلسطيني، ومشروعنا المقاوم.



ولفت إلى أن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، هم صناع مجد نضالي، ورجال أبطال، صنعوا بتضحياتهم وصمودهم أمام الإرهاب الصهيوني تاريخاً من الإنجازات الوطنية، التي يفتخر بها كل الشعب الفلسطيني، وجميع قواه المقاومة.