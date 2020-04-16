الكويت تُعلن شفاء 19 حالة جديدة من فيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت الكويت، اليوم الخميس، شفاء 19 حالة جديدة من فيروس (كورونا)، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 225.



وأعلن وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، في بيان صحفى، أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات المصابة من فيروس (كورونا)، مشيراً إلى أنه سيتم نقل تلك الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيداً لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين، وفق ما نقل موقع صحيفة (اليوم السابع) المصري.



وكان وكيل وزارة الصحة الكويتية المساعد للشؤون الهندسية والمشروعات، المهندس إبراهيم النهام، أعلن تجهيز أربع وحدات طوارئ ميدانية في مستشفيات الكويت، لمكافحة فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد 19).