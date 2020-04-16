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دولي

روسيا تُسجّل أكبر حصيلة يومية للمصابين بفيروس (كورونا)

روسيا تُسجّل أكبر حصيلة يومية للمصابين بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت روسيا اليوم الخميس، تسجيل أكبر حصيلة يومية للمصابين بفيروس (كورونا) المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفق ما أفاد موقع (روسيا اليوم)، نقلاً عن اللجنة الروسية لمكافحة فيروس (كورونا)، فقد بلغت الإصابات 3448 إصابة، ما يرفع العدد الكلي إلى 27938 إصابة.

يتبع..







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