أبو بكر: قوى الأمن ستتخذ إجراءات السلامة مع المواطنين بوجوب استخدام الكمامات









رام الله - دنيا الوطنقال محافظ طولكرم، عصام أبو بكر: إن قوى الأمن والشرطة، ستواصل اعتباراً من اليوم الخميس، باتخاذ إجراءات السلامة والتعامل مع المواطنين، بوجوب استخدام الكمامات والقفازات، واتخاذ كافة شروط السلامة العامة، في مواجهة فيروس (كورونا).وتابع أبو بكر قائلاً: "هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على صحة أبناء شعبنا وأهلنا في محافظة طولكرم، ولمواجهة خطر انتشار هذا الفيروس، الذي يُهدد البشرية جمعاء".