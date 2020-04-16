أبو بكر: قوى الأمن ستتخذ إجراءات السلامة مع المواطنين بوجوب استخدام الكمامات
رام الله - دنيا الوطن
قال محافظ طولكرم، عصام أبو بكر: إن قوى الأمن والشرطة، ستواصل اعتباراً من اليوم الخميس، باتخاذ إجراءات السلامة والتعامل مع المواطنين، بوجوب استخدام الكمامات والقفازات، واتخاذ كافة شروط السلامة العامة، في مواجهة فيروس (كورونا).
وتابع أبو بكر قائلاً: "هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على صحة أبناء شعبنا وأهلنا في محافظة طولكرم، ولمواجهة خطر انتشار هذا الفيروس، الذي يُهدد البشرية جمعاء".
قال محافظ طولكرم، عصام أبو بكر: إن قوى الأمن والشرطة، ستواصل اعتباراً من اليوم الخميس، باتخاذ إجراءات السلامة والتعامل مع المواطنين، بوجوب استخدام الكمامات والقفازات، واتخاذ كافة شروط السلامة العامة، في مواجهة فيروس (كورونا).
وتابع أبو بكر قائلاً: "هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على صحة أبناء شعبنا وأهلنا في محافظة طولكرم، ولمواجهة خطر انتشار هذا الفيروس، الذي يُهدد البشرية جمعاء".
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