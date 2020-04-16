الصين تَرُد على تقارير أمريكية تفيد أن (كورونا) صُنع في أحد مختبراتها



ونقلت الشبكة الأمريكية، عن مسؤولين في الاستخبارات والأمن القومي الأمريكي، قولهم: إن نظرية مسؤولي الاستخبارات الأمريكية، هي أن الفيروس، نشأ في مختبر في الصين، وتم إطلاقه عن طريق الخطأ إلى الجمهور.



وقالت مصادر أخرى لـ (CNN)، إن الاستخبارات الأمريكية، تحاول تمييز ما إذا كان شخص ما مُصابًا في المختبر من خلال حادث أو سوء التعامل مع المواد، وربما أصاب آخرين، فيما تراجع الاستخبارات مجموعة المعلومات الحساسة حول الصين، وذلك خلال تتبعهم للفرضية.



واعترف رئيس الأركان المشتركة مارك ميلي، هذا الأسبوع، أن الاستخبارات الأمريكية "تلقي نظرة فاحصة" على ذلك.



وقال ميلي للصحفيين الثلاثاء الماضي: "أود فقط أن أقول، في هذه المرحلة: إنه غير حاسم على الرغم من أن وزن الأدلة، يبدو أنه يشير إلى أنه حقيقي، لكننا لا نعرف على وجه اليقين".

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي اليوم الخميس: إنه لا دليل على أن فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، صُنع في المختبر، وفق ما نقلت قناة (العربية).يأتي ذلك، رداًعلى تقرير نشرته شبكة (سي إن إن) الأمريكية، مفاده أن الاستخبارات الأمريكية، تحقق فيما إذا كان فيروس (كورونا) تم تخليقه في معمل بالصين، وليس في سوق للحوم والأسماك.