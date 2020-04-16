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شؤون فلسطينية

صحيفة إسرائيلية: وفد من حماس وصل للقاهرة لتجديد الاتصالات حول صفقة الأسرى

صحيفة إسرائيلية: وفد من حماس وصل للقاهرة لتجديد الاتصالات حول صفقة الأسرى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، اليوم الخميس: إن وفداً من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وصل، قبل بضعة أيام، إلى القاهرة.

وأضافت الصحيفة، نقلاً عما نشرته (القناة 12) أن الوفد اجتمع مع مسؤولي المخابرات المصرية، وحاول دفع الاتصالات؛ لتحقيق صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل.

ومن بين الشخصيات التي ضمها الوفد، موسى دودين، مسؤول ملف الأسرى في حماس، وعضو بارز آخر في الذراع العسكري لحماس، لم يكشف عن هويته، وفق الصحيفة.

ووفقًا لمنشورات مختلفة، فإن سبب عدم تحقيق تقدم في الاتصالات، التي استؤنفت بين الطرفين مؤخرًا، هو إصرار حركة  حماس على إطلاق سراح الأسرى، الذين تم إطلاق سراحهم في إطار (صفقة شاليط) في عام 2011، وأعادت إسرائيل اعتقالهم، وحكمت عليهم بالسجن. 

وأكد محررو صفقة شاليط بالفعل، تلقيهم رسالة من يحيى السنوار، مفادها أنه إذا تم إبرام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، فسيكونون "جزءًا لا يتجزأ منها"، وفق ما نقلت الصحيفة.

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