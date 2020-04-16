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دولي

وزير الصحة البريطاني: نقترب من الوصول إلى ذروة تفشي (كورونا)

وزير الصحة البريطاني: نقترب من الوصول إلى ذروة تفشي (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الخميس، الإبقاء على إجراءات الحجر الصحي في البلاد.

وأضاف في تصريحات، نقلتها قناة (العربية): أنه "يبدو أننا نقترب من الوصول إلى ذروة تفشي (كورونا)".

وكان الوزير البريطاني، أعلن تغيير الإجراءات الخاصة بالنسبة لوجود أفراد عائلة المريض بفيروس (كورونا) بالقرب منه عند اقتراب وفاته، حتى يكون لديهم الفرصة في الوداع.

وقال في مؤتمر صحفي الأربعاء في مقر رئاسة الوزراء: إن "إرادة التواجد مع شخص تحبه في لحظاته الأخيرة قبيل الوفاة أحد الغرائز الإنسانية"، وفق ما نقل موقع (مصراوي).

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