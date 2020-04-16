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شؤون فلسطينية

بتواجد موظفيها بالبنوك.."التنمية" تتابع صرف المساعدات للتسهيل على كبار السن والمرضى

بتواجد موظفيها بالبنوك.."التنمية" تتابع صرف المساعدات للتسهيل على كبار السن والمرضى
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة التنمية الاجتماعية: إن طواقمها في الميدان، ولليوم
الثاني، تتابع صرف المساعدات للأسر الفقيرة، من خلال تواجدها بالبنوك، لتسهيل حركة أهلنا من كبار السن والمستفيدين، حفاظاً على السلامة العامة، ولمنع الاكتظاظ.

كما مازالت خلايا الأزمة التابعة للوزارة، تقوم بالتدخلات الطارئة والاستجابة، ففي مدينة يطا، بحث حاتم أبو سيف، الموجه المهني، وعاطف الحلاق، مسؤول الجمعيات الخيرية، مع جهات الاختصاص من الجمعيات، والتنظيم، ونقابة العمال في يطا آليات
التنسيق المشترك لخدمة الأسر المحتاجة في المنطقة، وتسجيل استمارة الأسر المنكشفة خلال جائحة (كورونا)، وذلك بإطار التعاون لاستهداف الأسر الأكثر تضرراً، ومتابعة إمكانية مساعدتها بالتعاون مع جميع الشركاء.

ومن جانب آخر، قامت خلية الأزمة بمتابعة صرف مخصصات الأسر المستفيدة، لليوم الثاني على التوالي، وعقد اجتماع مع مدير بنك فلسطين فرع يطا، ومناقشة تقديم كافة التسهيلات لمساعدة الأسر في صرف مخصصاتها، وخاصة المسنين والمرضي.

وقال أبو سيف: إنه تم التباحث مع البنوك حول إمكانية صرف الحوالات البنكية للشيكات الورقية الصادرة لعدد من الحالات من خلال فرع يطا بدلاً من الخليل، نظراً لصعوبة التنقل، مؤكداً أنه يجري التنسيق مع كافه الجهات ذات العلاقة؛ لخدمة الأسر
في هذه الظروف الطارئة.

إلى ذلك، قامت طواقم تنمية الخليل، وهيئة الأعمال الخيرية الإماراتية، بتعقيم منازل في مدينة دورا، والشوارع والمناطق السكنية، التي يخضع ساكنيها تحت الحجر الصحي.

وتقدم مدير مديرية التنمية الاجتماعية بالخليل، خالد اطميزي بالشكر الجزيل لما تبذله هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية من دعم وإسناد أهلنا في مواجهة جائحة (كورونا).

كما مازالت مديرية الخليل، ولليوم الثاني تتابع صرف المساعدات النقدية لمستفيدي التنمية الاجتماعية من الأسر الفقيرة والمهمشة.

وقال نائب مدير المديرية عرفات العطاونة، بتوجيهات من وزير التنمية: إننا لليوم الثاني، نقوم بمتابعة عملية الصرف بتواجدنا بالبنوك لحل أية إشكاليات، وكذلك لمساعدة أهلنا من كبار السن والمرضى، وتسهيل عملية الصرف دون اكتظاظ.

وفي بيت لحم، عقدت التنمية بمشاركة مدير عام التنمية الاجتماعية بدران بدير، اجتماعاً تنسيقياً مع الجمعيات الخيرية الفاعلة والنشيطة، بهدف ترتيب وتنظيم آليات العمل بالميدان والتنسيق فيما بينهم، بكل ما يتعلق بدعم العائلات الفقيرة والمنكشفة والالتزام بالادخال على البوابة الموحدة للمساعدات.










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