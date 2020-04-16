315 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في ألمانيا وتمديد فترة التباعد الاجتماعي

سجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 315 حالة وفاة جديدة، بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).



وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، اليوم الخميس، أن عدد الوفيات، ارتفع إلى 3569، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وأظهرت البيانات، أن حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس الفتاك بالبلاد، ارتفعت بواقع 2866 حالة إلى 130450، مما يعني أن عدد الإصابات الجديدة، ارتفع لليوم الثاني على التوالي.



وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الأربعاء: إن قواعد التباعد الاجتماعي لاحتواء انتشار فيروس (كورونا) ستظل سارية حتى الثالث من أيار/ مايو على الأقل، لكن بعض المتاجر، ربما تستأنف نشاطها الأسبوع المقبل.



وقالت ميركل للصحفيين، بعد مناقشات مع حكام الولايات الألمانية: إن الإجراءات حققت "نجاحاً متوسطاً هشاً" في الحرب على الوباء.



وأضافت: أن الحكومة، توصي المواطنين بارتداء الكمامات أثناء التسوق، وفي وسائل النقل العام، مشيرة إلى أنه سيتم السماح للمدارس في جميع أنحاء البلاد بفتح أبوابها تدريجيا بدءاً من الرابع من أيار/ مايو.

رام الله - دنيا الوطن