الوفيات 140.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل





ويحظر بموجب أنظمة الطوارئ، التي صادقت عليها الحكومة الليلة قبل الماضية، مغادرة التجمعات السكانية إلى أخرى، ويسمح بالخروج من المنازل لمسافة 100 متر فقط.





وابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الثانية من فجر غد يحظر فتح المخابز ومحال الأغذية لمنع التهافت عليها بعد انتهاء عيد الفصح لدى اليهود، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

رام الله - دنيا الوطنارتفع عدد المصابين بفيروس (كورونا) المستجد في إسرائيل إلى 12.591 بعد تشخيص حالات جديدة اليوم الخميس.وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، وفق ما نقلت عدة وسائل إعلام، أن من بين المصابين بالفيروس، 174 بحالة خطيرة، والوفيات 140.ويستمر في أنحاء إسرائيل، الإغلاق المحكم؛ ليبقى مفروضاً، حتى الخامسة من صباح غد الخميس، سعياً لمكافحة (كورونا).