المكسيك تُسجّل 448 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

سجلت المكسيك خلال الـ 24 ساعة الماضية، 448 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).





ووفق مسؤولين في وزارة الصحة بالبلاد، فإن حالات الوفاة، ارتفعت إلى 43 حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات في المكسيك إلى 5847 والوفيات إلى 449، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وكان نائب وزير الصحة، هوجو لوبيز جاتيل، قال الأسبوع الماضي: إن عدد الإصابات في بلاده، ربما يصل إلى 26500.



وذكر، أن كثيراً من المصابين لم تظهر عليهم الأعراض على الأرجح، أو لم يتم تشخيص حالاتهم.





رام الله - دنيا الوطن