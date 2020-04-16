الاحتلال يستهدف أراضٍ زراعية شرقي بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، نيران أسلحتها الرشاشة، صوب الأراضي الزراعية الواقعة شرقي بلدة خزاعة شرقي محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة.



وكانت مصادر محلية، أفادت بأن قوات الاحتلال، أطلقت النار فجر اليوم، شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي خانيونس، جنوب القطاع.