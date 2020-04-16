ليبيا: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

سجلت ليبيا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع الإجمالي إلى 48.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان له: إن المختبر المرجعي التابع له، استلم 62 عينة، وكانت نتائج 13عينة موجبة (مصابة) و49 سالبة (غير مصابة)، كما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).



وأشار المركز إلى ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس حتى الآن إلى 11، بعد تسجيل حالتين خلال الـ 24 ساعة المنقضية، فضلاً عن حالة وفاة سجلت في وقت سابق.



وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا، أعلنت فرض حظر تجوال شامل، اعتباراً من الجمعة، لمدة عشرة أيام، ضمن تدابير مجابهة تفشي الفيروس.

رام الله - دنيا الوطن