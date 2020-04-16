ارتفاع كبير بعدد الإصابات بفيروس (كورونا) في الهند

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد بالبلاد إلى 12380.



وأضافت وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية: أن أعداد الوفيات ارتفعت إلى 414، وحالات التعافي، وصلت إلى 1489.



وكان رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أعلن يوم الثلاثاء الماضي، أن الإغلاق العام في الهند، المفروض نتيجةً لتفشي فيروس (كورونا) المستجد، والذي يطال 1.3 مليار شخص، سيمدد حتى 3 أيار/ مايو.