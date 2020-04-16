"المرور" بغزة: ثلاث إصابات بحادث سير واحد خلال الـ 24 ساعة الماضية

قالت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة بغزة، إن هناك حركة مرورية اعتيادية على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية، بالقطاع اليوم الخميس.





وأشارت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي.





وتابعت: تم لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل حادث طرق واحد، نتج عنه ثلاث إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

رام الله - دنيا الوطن