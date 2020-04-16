المغرب تُسجل 125 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)





وقالت وزارة الصحة في البلاد، إن إجمالي الإصابات حتى مساء يوم الأربعاء، وصلت إلى 2024 حالة، في حين وصلت الوفيات إلى 127 أي بزيادة حالتين في نفس الفترة، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.





وكان وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، قال في البرلمان: إن المغرب "مازال متحكماً في الوضعية الوبائية لفيروس كورونا لحد الآن، إذ ما تزال بالمرحلة الثانية من مراحل انتشار الوباء".



وأضاف: أن الإجراءات الاحترازية، التي اتخذها المغرب "مكنت من تفادي الأسوأ، وتجنب 6000 حالة وفاة كما قدرت الدراسات".



ويفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية منذ 20 آذار/ مارس الماضي، وحتى 20 أبريل/ نيسان الحالي، وفرض وضع الكمامات الطبية بالنسبة للمضطرين للخروج من منازلهم.



كما سارع بإغلاق المدارس قبل ذلك، وقرر حظر مختلف الأنشطة والتجمعات، وأغلق مجاله الجوي.

رام الله - دنيا الوطنسجلت السلطات المغربية خلال الساعات الـ 24 الماضية، 125 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).