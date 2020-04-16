فنزويلا تُشدد إجراءات محاربة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

شددت الحكومة الفنزويلية، إجراءات العزل الصحي في منطقة كاتيا غربي العاصمة كاراكاس، حيث لم يلتزم السكان الفقراء بإجراءات العزل، وسط نقص المواد الغذائية، ومياه الشرب.



ووفق وكالة (رويترز) بدأت المجالس المحلية للحزب الاشتراكي الحاكم، بإصدار تصاريح لآلاف العائلات في المنطقة المذكورة، تسمح بالخروج من البيت لفرد واحد من العائلة فقط، وتم نشر وحدات خاصة للشرطة في المنطقة؛ لضمان تطبيع التعليمات الجديدة.



وخرج نشطاء الحزب إلى شوارع المنطقة؛ لتوزيع التصاريح على كل عائلة، وذلك ضمن "الخطة الخاصة للرقابة على التحركات" وسط انتشار فيروس (كورونا).



وأوضحت الوكالة، أنه تم نصب أكثر من 40 حاجزاً للشرطة في المنطقة؛ للتأكد من وجود التصاريح لدى السكان الذين يخرجون من منازلهم.