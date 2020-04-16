عاجل

  • وزير الصحة البريطاني: يبدو أننا نقترب من الوصول إلى ذروة تفشي (كورونا)

  • وزير الصحة البريطاني يعلن الإبقاء على إجراءات الحجر الصحي

  • إسرائيل: ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إلى 12,591 بعد تشخيص حالات جديدة

  • عُمان:تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1019 إصابة و4وفيات

دولي

ترودو للكنديين: اصبروا فلا يزال أمامنا أسابيع من (كورونا)

ترودو للكنديين: اصبروا فلا يزال أمامنا أسابيع من (كورونا)
رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو
رام الله - دنيا الوطن
 قال رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو: إن الإغلاق العام في بلاده، سيستمر لأسابيع كثيرة إضافية، محذراً الكنديين من أنه إذا أعيد تشغيل الاقتصاد في وقت مبكر، فقد تضيع كل التضحيات التي يبذلونها حالياً سدى، حيث من المحتمل أن تشهد البلاد ذروة أخرى في حالات الإصابة بفيروس (كورونا).

ودعا ترودو الكنديين للصبر، وقال: إن إعادة تشغيل الشركات يتطلب اختبارات سريعة على أساس نطاق واسع، وأيضاً اتصال مكثف لتعقب من تثبت إصابتهم بالفيروس.

وقال: "نحن ما زلنا على بعد عدد من الأسابيع على ذلك، وفق ما نقلت (أسوشيتد برس).

وتعتبر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الكندي هي الأقوى حتى الآن، ضد تخفيف القيود الاقتصادية، في وقت مبكر.

أخبار ذات صلة

ارتفاع كبير بعدد الإصابات بفيروس (كورونا) في الهند

ارتفاع كبير بعدد الإصابات بفيروس (كورونا) في الهند

فنزويلا تُشدد إجراءات محاربة (كورونا)

فنزويلا تُشدد إجراءات محاربة (كورونا)

رغم الوفيات الكثيرة.. ترامب ينوي الإعلان عن توجيهات بشأن إعادة فتح الاقتصاد

رغم الوفيات الكثيرة.. ترامب ينوي الإعلان عن توجيهات بشأن إعادة فتح الاقتصاد

سي إن إن: أمريكا تحقق في تخليق كورونا في معمل صيني وإطلاقه بالخطأ

سي إن إن: أمريكا تحقق في تخليق كورونا في معمل صيني وإطلاقه بالخطأ

الصين تُحافظ على المعدل اليومي المنخفض بإصابات فيروس (كورونا)

الصين تُحافظ على المعدل اليومي المنخفض بإصابات فيروس (كورونا)

نتنياهو وغانتس يُخفقان بالتوصل لاتفاق على حكومة وحدة في إسرائيل

نتنياهو وغانتس يُخفقان بالتوصل لاتفاق على حكومة وحدة في إسرائيل

الولايات المتحدة تُسجّل ارتفاعاً قياسياً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الولايات المتحدة تُسجّل ارتفاعاً قياسياً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

البحرية الأمريكية: إيران اتبعت نهجاً خطيراً تجاه سفننا الحربية ببحر العرب

البحرية الأمريكية: إيران اتبعت نهجاً خطيراً تجاه سفننا الحربية ببحر العرب

التعليقات

الدنيا حكايات

العالم الإسلامي بعد (كورونا)

العالم الإسلامي بعد (كورونا)

شؤون فلسطينية

الاحتلال يستهدف أراضٍ زراعية شرقي بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة

الاحتلال يستهدف أراضٍ زراعية شرقي بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة

منصور: إسرائيل تستغل تركيز المجتمع الدولي بمحاربة (كورونا) لترسيخ احتلالها

منصور: إسرائيل تستغل تركيز المجتمع الدولي بمحاربة (كورونا) لترسيخ احتلالها

&#34;المرور&#34; بغزة: ثلاث إصابات بحادث سير واحد خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: ثلاث إصابات بحادث سير واحد خلال الـ 24 ساعة الماضية

الشرطة تُغلق 35 محلاً تجارياُ وتضبط أربع مركبات خالفت حالة الطوارئ بنابلس

الشرطة تُغلق 35 محلاً تجارياُ وتضبط أربع مركبات خالفت حالة الطوارئ بنابلس

اعتقال 14 شخصاً واحتجاز 10 مركبات وإغلاق مخالفين لحالة الطوارئ برام الله

اعتقال 14 شخصاً واحتجاز 10 مركبات وإغلاق مخالفين لحالة الطوارئ برام الله

أربع إصابات متوسطة إثر صدمهم بدراجة نارية في شارع يافا بمدينة غزة

أربع إصابات متوسطة إثر صدمهم بدراجة نارية في شارع يافا بمدينة غزة

بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية تدعم نظام حماية الشهود بفلسطين

بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية تدعم نظام حماية الشهود بفلسطين

البنوك الفلسطينية تُقدّم تمويلاً إضافياً للحكومة بقيمة 400 مليون دولار

البنوك الفلسطينية تُقدّم تمويلاً إضافياً للحكومة بقيمة 400 مليون دولار

منوعات

زواج فارس كرم يثير جدلاً.. وإعلامي يكشف هوية العروس

زواج فارس كرم يثير جدلاً.. وإعلامي يكشف هوية العروس

فيديو نادر لهيفاء وهبي قبل 28 عاماً يصدم الجمهور: &#34;عرفناها من صوتها فقط&#34;

فيديو نادر لهيفاء وهبي قبل 28 عاماً يصدم الجمهور: "عرفناها من صوتها فقط"

أردنية خطفت الأنظار في أشهر مسلسل إسباني.. مالا تعرفه عن &#34;نجوى&#34;

أردنية خطفت الأنظار في أشهر مسلسل إسباني.. مالا تعرفه عن "نجوى"

حلا شيحا تظهر بشكل جديد.. والجمهور: &#34;الفيلر والبوتكس بوظوا وشك&#34;

حلا شيحا تظهر بشكل جديد.. والجمهور: "الفيلر والبوتكس بوظوا وشك"

داليا البحيري تهدد بضرب المصريين &#34;بالشبشب&#34;.. وبعد الهجوم عليها تُبرر

داليا البحيري تهدد بضرب المصريين "بالشبشب".. وبعد الهجوم عليها تُبرر

&#34;شيخ الحارة&#34; يعود.. من ستكون مُقدمته بعد إيقاف بسمة وهبة بقرار رسمي؟

"شيخ الحارة" يعود.. من ستكون مُقدمته بعد إيقاف بسمة وهبة بقرار رسمي؟

ابنة يوسف شعبان من زوجته الكويتية تشعل مواقع التواصل بجمالها

ابنة يوسف شعبان من زوجته الكويتية تشعل مواقع التواصل بجمالها

اتهام زينب العسكري بالنرجسية بسبب أسماء بناتها الثلاثة

اتهام زينب العسكري بالنرجسية بسبب أسماء بناتها الثلاثة

مروة محمد تثير سخرية النشطاء بسبب ما طلبته من دُول العالم

مروة محمد تثير سخرية النشطاء بسبب ما طلبته من دُول العالم

تحرك قضائي ضد محمد رمضان بعدما استفز المصريين بهذا الفيديو

تحرك قضائي ضد محمد رمضان بعدما استفز المصريين بهذا الفيديو

عربي

ليبيا: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

ليبيا: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

المغرب تُسجل 125 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

المغرب تُسجل 125 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة المصرية: شفاء 553 مصابا بكورونا وتسجيل خمس وفيات

الصحة المصرية: شفاء 553 مصابا بكورونا وتسجيل خمس وفيات

العراق.. تمديد حظر التجول حتى مطلع رمضان

العراق.. تمديد حظر التجول حتى مطلع رمضان