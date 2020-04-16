ترودو للكنديين: اصبروا فلا يزال أمامنا أسابيع من (كورونا)

رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو: إن الإغلاق العام في بلاده، سيستمر لأسابيع كثيرة إضافية، محذراً الكنديين من أنه إذا أعيد تشغيل الاقتصاد في وقت مبكر، فقد تضيع كل التضحيات التي يبذلونها حالياً سدى، حيث من المحتمل أن تشهد البلاد ذروة أخرى في حالات الإصابة بفيروس (كورونا).



ودعا ترودو الكنديين للصبر، وقال: إن إعادة تشغيل الشركات يتطلب اختبارات سريعة على أساس نطاق واسع، وأيضاً اتصال مكثف لتعقب من تثبت إصابتهم بالفيروس.



وقال: "نحن ما زلنا على بعد عدد من الأسابيع على ذلك، وفق ما نقلت (أسوشيتد برس).



وتعتبر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الكندي هي الأقوى حتى الآن، ضد تخفيف القيود الاقتصادية، في وقت مبكر.