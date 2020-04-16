دولة عربية ما زالت خالية من (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

يواصل فيروس (كورونا) الانتشار في كافة بلدان ومناطق العالم تقريباً، واستطاعت بعض بلدان القارة الإفريقية النجاة من الوباء، ولم تسجّل حتى الآن أية إصابات بالفيروس.



وبحسب بيانات المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن ليسوتو الواقعة جنوبي القارة السمراء، وجزر القمر (شرقي القارة) وهي إحدى الدول العربية، لم تشهدا حتى الآن تسجيل أية إصابة بفيروس (كورونا).



وتم تسجيل ألف إصابة بـ (كورونا) في عموم القارة الإفريقية، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 16 ألفاً و285 حالة، فيما بلغت الوفيات 874 شخصاً.