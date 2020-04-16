رغم الوفيات الكثيرة.. ترامب ينوي الإعلان عن توجيهات بشأن إعادة فتح الاقتصاد

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن البيانات الإحصائية تشير إلى مرور الولايات المتحدة، بذروة الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا).



وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي حول فيروس (كورونا): "مررنا بذروة الحالات الجديدة، وهذا أمر مشجع جداً"، مضيفًا أنه سيعلن الخميس عن توجيهات جديدة بشأن إعادة فتح الاقتصاد، مؤكداً على ضرورة عودة الاقتصاد إلى مجراه الطبيعي، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



يأتي ذلك، بالرغم من تجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء فيروس (كورونا) المستجد، 30800 حالة، وزيادة قياسية في عدد الوفيات اليومية لليوم الثاني على التوالي، بلغت 2371 على الأقل.



ورجح ترامب، أن بعض الولايات قد تفتح قبل الموعد الأقصى المقرر في الأول من أيار/ مايو، مشيراً إلى أنه سيبحث هذه المسألة مع حكام الولايات الخميس، وأنه قد بحث سبل إعادة فتح الاقتصاد مع الخبراء، الذين وصفهم بـ "ذوي أعلى مؤشرات الذكاء".



ودافع ترامب عن قراره تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية، مجدداً اتهاماته لها بالتقصير في التعامل مع أزمة فيروس (كورونا).



وقال: إن المنظمة لم تكن راضية عن قراره تعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين قبل فترة، مضيفاً أن هذا القرار، سمح بتفادي ما تشهده بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا فيما يخص انتشار فيروس (كورونا).