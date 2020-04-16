الشرطة تغلق 35 محلاً تجارياُ وتضبط أربع مركبات خالفت حالة الطوارئ بنابلس

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة والمؤسسة الأمنية 35 محلاً تجارياً، وحجزت أربع مركبات خالفت حالة الطوارئ في نابلس.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ان الشرطة والمؤسسة الأمنية شددت من إجراءاتها هذا اليوم من أجل ضبط حركة المواطنين والزامهم البقاء في منازلهم من أجل سلامتهم وحفاظاً عليهم من الإصابة بفيروس (كورونا) والحد من انتشاره.



وأوضحت أن قوة شرطية لا زالت تقوم بحراسة وتامين أماكن الحجر الصحي وتتابع العمال القادمين للمحافظة بالتعاون مع لجان الطوارئ وضباط القواطع من الأجهزة الأمنية ومراكز الشرطة في كافة ارجاء المحافظة.