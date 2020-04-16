اعتقال 14 شخصاً واحتجاز 10 مركبات وإغلاق مخالفين لحالة الطوارئ برام الله

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة القبض على 14 شخصاً وحجزت عشر مركبات وأغلقت سبعة محلات تجارية، وأزالت سبع بسطات في مدينة الله والبيرة لعدم التزامهم بتقيد الحركة التي تفرضه حالة الطوارئ في فلسطين لكبح جماح انتشار فيروس (كورونا).



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه وتماشياً مع حالة الطوارئ في فلسطين للوقاية من انتشار فيروس (كوفيد- 19) المتجدد (كورونا) وللحفاظ على الصحة والسلامة العامة للمواطنين، حجزت شرطة محافظة رام الله والبيرة ألقت القبض على 14 شخصاً كانوا متواجدين بأماكن عامة دون سبب يدعوهم للتواجد هناك، وحجزت عشر مركبات، وأغلقت سبعة محلات تجارية وضمنهم محل تصليح مركبات في بيتونيا وتم ازالة سبع بسطات وقد تم التحفظ على الاشخاص تمهيداً لاحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم اصولا.



هذا وتهيب الشرطة بالمواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى والإلتزام بالتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص من اجل الحفاظ على صحتهم وصحة عائلاتهم.