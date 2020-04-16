البرغوثي: سياسة الاحتلال في القدس ومناطق (ج) خطيرة وإجرامية

مصطفى البرغوثي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

وصف د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، سياسة الإهمال الصحي، والتمييز العنصري، التي تمارسها سلطات الاحتلال في القدس، وما يُسمى بمناطق (ج) التي تشكل 62% من الضفة الغربية، بالخطيرة واللاإنسانية، وأنها تهدد بانتشار واسع لوباء (كورونا) في هذه المناطق.



وقال البرغوثي في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بدل أن تقوم هذه السلطات بواجبها كقوة احتلال، فإنها تصعد اقتحاماتها للمدن والبلدات والأحياء الفلسطينية، كما جرى في قلنديا وكفر عقب وتل الرميدة، وتوسع اعتقالاتها، وتقمع لجان المساندة الصحية، التي شكلها الفلسطينيون لمواجهة وباء (كورونا)، كما جرى في سلوان والعيسوية وبيت حنينا، بما في ذلك اقتحام وإغلاق عيادات صحية.



وأضاف: أن الإهمال في إجراء الفحوصات لـ (كورونا) للعمال الفلسطينيين العاملين في مصانع ومنشآت إسرائيلية أصابها الوباء، هو المسؤول عن 73% من الإصابات بوباء (كورونا) في الضفة الغربية، بالإضافة إلى أن استمرارالحصار على قطاع غزة، يُهدد بكارثة صحية في حال انتشر الوباء فيه.