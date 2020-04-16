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دولي

الصين تحافظ على المعدل اليومي المنخفض بإصابات فيروس (كورونا)

الصين تحافظ على المعدل اليومي المنخفض بإصابات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت السلطات الصينية، 46 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا)، وهو نفس عدد الإصابات في يوم الثلاثاء.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية يوم الخميس: إن 34 من تلك الإصابات المسجلة يوم الأربعاء هي لأشخاص قادمين من الخارج، مقارنة مع 36 يوم الثلاثاء، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

ويرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة الإجمالي إلى 82341 حتى يوم الأربعاء، فيما زاد عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها الأعراض المرضية إلى 64 مقارنة مع 57 في يوم الثلاثاء.

ولا تضم الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض مثل السعال أو الحمى إلى حالات الإصابة المؤكدة.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة يوم الأربعاء بعدما سجلت حالة واحدة في يوم الثلاثاء.

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