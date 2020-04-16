الطقس: توقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية مساءً

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 24-10 17-11 24-14 بيت لحم 24-10 17-11 24-14 رام الله والبيرة 23-9 16-10 23-13 طولكرم 26-14 20-14 25-16 نابلس 25-11 18-12 25-15 قلقيلية 26-14 20-14 25-16 جنين 27-13 20-13 27-15 سلفيت 24-10 17-11 24-14 طوباس 27-13 20-13 27-15 روابي 25-11 18-12 25-15 الخليل 23-9 16-10 23-13 غزه 27-15 21-15 26-17 أريحا 30-17 24-17 30-18 خانيونس 27-15 21-15 26-17 الأغوار الشمالية 28-15 22-15 28-16 رفح 28-14 22-14 27-16

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، وفي ساعات المساء والليل تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية أحياناً فوق مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط في ساعات الظهيرة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود أربع درجات مئوية، وتكون فرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق مختلف المناطق وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الأمطار، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط إحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلياطيب التحيات