الولايات المتحدة تُسجّل ارتفاعاً قياسياً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

تجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة، جراء فيروس (كورونا) المستجد، 30800 حالة يوم الأربعاء.





يأي ذلك، بعد زيادة قياسية في عدد الوفيات اليومية بمرض (كوفيد- 19) الذي يسببه فيروس (كورونا) لليوم الثاني على التوالي، بلغت 2371 على الأقل.



وبحسب حصيلة لـ (رويترز)، سجلت الولايات المتحدة 2364 حالة وفاة يوم الثلاثاء.



وسجلت الولايات المتحدة أول حالة وفاة بالفيروس في 29 شباط/فبراير، واستغرق الأمر 38 يوماً لارتفاع الحصيلة إلى عشرة آلاف ثم تسعة أيام أخرى فقط للوصول إلى 30 ألفاً.



وتجاوزت حالات الإصابة بأنحاء البلاد 635 ألفاً وفي العالم مليوني حالة.



ورغم ارتفاع الوفيات، فإن هناك إشارات أولية في بعض الأجزاء من البلاد على أن التفشي بدأ في الانحسار.



وقال مسؤول أمريكي كبير بقطاع الصحة، يوم الأربعاء: إن حكام نحو 20 ولاية بها أعداد قليلة من حالات فيروس (كورونا) المستجد يعتقدون أنهم قد يكونون مستعدين للبدء في إجراءات إعادة تشغيل الأعمال خلال الموعد، الذي يستهدفه الرئيس دونالد ترامب في الأول من أيار/ مايو.



ومن بين الولايات الخمسين، سجلت 17 ولاية إصابات بالفيروس أقل من 100 حالة يوم الثلاثاء.



وقال حكام الولايات الأشد تضرراً وهي: نيويورك وكاليفورنيا ولويزيانا ونيوجيرزي وماساتشوستس وميشيجان: إن هناك حاجة لإجراء المزيد من الفحوص الواسعة قبل بدء إنهاء إجراءات العزل العام الأمريكية، بسبب فيروس (كورونا) التي أبعدت الملايين عن العمل، نتيجة إغلاق المطاعم والأعمال التجارية والمدارس.

رام الله - دنيا الوطن