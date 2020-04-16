تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) ببيت لحم والقدس المحتلة





وأوضح ملحم، في تصريح صحفي، فجر الخميس، إن العدد الإجمالي ارتفع إلى 294 اصابة، بالاضافة إلى ارتفاع اعداد المصابين في مدينة القدس المحتلة الى 81 إصابة بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة في حي جبل المكبر في المدينة بحسب ما أوردت مصادر طبية.



هذا وقد اظهرت نتائج العينات التي اخذت من مخالطين في مدينة دورا بمحافظة الخليل بانها سليمة ولم يتم تسجيل اي اصابات جديدة بينها، وفق ملحم.





رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث الرسمي بإسم الحكومة، إبراهيم ملحم، إنه تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة في محافظة بيت لحم من الطواقم العاملة في مستشفى المطلع بالقدس المحتلة، اثنتان منها في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم وواحدة في بيت ساحور.