قتيلان وخمس إصابات في تحطم هليكوبتر عسكرية فرنسية

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت السلطات المحلية في فرنسا: "إن طائرة هليكوبتر عسكرية فرنسية تحطمت، اليوم الأربعاء، قرب تارب بجنوب غرب البلاد مما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة خمسة آخرين".



وأوضحت السلطات، أن الهليكوبتر، وهي من نوع كوغار تابعة لفوج الهليكوبتر القتالي الخامس بمدينة بو، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وفتحت السلطات تحقيقا لتحديد سبب الحادث.