دولي

إسرائيل تبدأ بتخزين "العلاج المعجزة" لفيروس (كورونا)

إسرائيل تبدأ بتخزين "العلاج المعجزة" لفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، إنه وصلت إلى إسرائيل كميات كبيرة من الدواء الذي يطلق عليه "العلاج المعجزة"، وتحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت الصحيفة، أنه تم جلب عقار "هيدروكسي كلوروكين"، الذي يستخدم لعلاج الملاريا والذي أشاد به ترامب، حيث قال يعقوب موران غلعاد، وهو عضو في فريق إدارة الأوبئة بوزارة الصحة الإسرائيلية: "بسبب الحماس الزائد، اتخذت الحكومة قرارا بتخزين العقار".

وأوضح موران غلعاد أن الحكومة تحاول استباق الأمور في حال إثبات فعالية الدواء وانهيار السوق الدولية.

بالإضافة إلى إنشاء مستودعات كبيرة لهيدروكسي كلوروكوين، تقوم إسرائيل بجمع إمدادات كبيرة من دواء مماثل تحدث عنه ترامب أيضا.

ووصلت شحنات هائلة من العقار، بما فيها 2.4 مليون حبة من الكلوروكين، وهو دواء يستخدم عادة للوقاية من الملاريا وعلاجها.

من جانبه، قال زئيف فيلدمان، نائب رئيس نقابة الأطباء الإسرائيلية، إنه سيمتنع عن إبداء رأيه بشأن عقاقير الملاريا، لكنه يعتقد أن الحكومة تتصرف بحكمة من خلال تخزين العقار.

أخبار ذات صلة

(رويترز): عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة يقترب من 30 ألفا

(رويترز): عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة يقترب من 30 ألفا

قتيلان وخمس إصابات في تحطم هليكوبتر عسكرية فرنسية

قتيلان وخمس إصابات في تحطم هليكوبتر عسكرية فرنسية

الأمن الروسي يعتقل خلية تجسس أوكرانية خططت لأعمال &#34;إرهابية&#34; في القرم

الأمن الروسي يعتقل خلية تجسس أوكرانية خططت لأعمال "إرهابية" في القرم

إيطاليا: تسجيل 578 حالة وفاة جديدة بسبب (كورونا)

إيطاليا: تسجيل 578 حالة وفاة جديدة بسبب (كورونا)

الصحة التركية: تسجيل 115 وفاة و4281 إصابة جديدة بـ (كورونا)

الصحة التركية: تسجيل 115 وفاة و4281 إصابة جديدة بـ (كورونا)

الشرطة الفرنسية تقتل شخصاً هاجم عناصرها بالسكين وسط العاصمة باريس

الشرطة الفرنسية تقتل شخصاً هاجم عناصرها بالسكين وسط العاصمة باريس

اليابان: توقعات بوفاة 400 ألف شخص بفيروس (كورونا)

اليابان: توقعات بوفاة 400 ألف شخص بفيروس (كورونا)

إسرائيل تدرس خيار فرض عزلة شاملة على بلدة عربية بسبب (كورونا)

إسرائيل تدرس خيار فرض عزلة شاملة على بلدة عربية بسبب (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

العالم الإسلامي بعد (كورونا)

العالم الإسلامي بعد (كورونا)

شؤون فلسطينية

أربع إصابات متوسطة إثر صدمهم بدراجة نارية في شارع يافا بمدينة غزة

أربع إصابات متوسطة إثر صدمهم بدراجة نارية في شارع يافا بمدينة غزة

الشرطة تعتقل ستة أشخاص وتُغلق 17 محلاً تجارياً لعدم التزامهم بحالة الطوارئ

الشرطة تعتقل ستة أشخاص وتُغلق 17 محلاً تجارياً لعدم التزامهم بحالة الطوارئ

بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية تدعم نظام حماية الشهود بفلسطين

بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية تدعم نظام حماية الشهود بفلسطين

فتح: شعبنا قادر على تجاوز أزماته باستنفار طاقاته ومكامن القوة فيه

فتح: شعبنا قادر على تجاوز أزماته باستنفار طاقاته ومكامن القوة فيه

أبوهولي يطالب بتطبيق برامج الطوارئ بمناطق عمليات (أونروا)

أبوهولي يطالب بتطبيق برامج الطوارئ بمناطق عمليات (أونروا)

الشوا: نسبة الشيكات المرتجعة خلال أزمة كورونا وصلت 30%

الشوا: نسبة الشيكات المرتجعة خلال أزمة كورونا وصلت 30%

الخارجية: نتابع وصول الدفعة الثانية من المساعدات الصينية المقدمة لشعبنا

الخارجية: نتابع وصول الدفعة الثانية من المساعدات الصينية المقدمة لشعبنا

الهباش: صلاة التراويح ستقام بالبيوت تطبيقاً لحالة الطوارئ المُعلنة من الرئيس عباس

الهباش: صلاة التراويح ستقام بالبيوت تطبيقاً لحالة الطوارئ المُعلنة من الرئيس عباس

منوعات

فيديو نادر لهيفاء وهبي قبل 28 عاماً يصدم الجمهور: &#34;عرفناها من صوتها فقط&#34;

فيديو نادر لهيفاء وهبي قبل 28 عاماً يصدم الجمهور: "عرفناها من صوتها فقط"

أردنية خطفت الأنظار في أشهر مسلسل إسباني.. مالا تعرفه عن &#34;نجوى&#34;

أردنية خطفت الأنظار في أشهر مسلسل إسباني.. مالا تعرفه عن "نجوى"

حلا شيحا تظهر بشكل جديد.. والجمهور: &#34;الفيلر والبوتكس بوظوا وشك&#34;

حلا شيحا تظهر بشكل جديد.. والجمهور: "الفيلر والبوتكس بوظوا وشك"

داليا البحيري تهدد بضرب المصريين &#34;بالشبشب&#34;.. وبعد الهجوم عليها تُبرر

داليا البحيري تهدد بضرب المصريين "بالشبشب".. وبعد الهجوم عليها تُبرر

&#34;شيخ الحارة&#34; يعود.. من ستكون مُقدمته بعد إيقاف بسمة وهبة بقرار رسمي؟

"شيخ الحارة" يعود.. من ستكون مُقدمته بعد إيقاف بسمة وهبة بقرار رسمي؟

ابنة يوسف شعبان من زوجته الكويتية تشعل مواقع التواصل بجمالها

ابنة يوسف شعبان من زوجته الكويتية تشعل مواقع التواصل بجمالها

اتهام زينب العسكري بالنرجسية بسبب أسماء بناتها الثلاثة

اتهام زينب العسكري بالنرجسية بسبب أسماء بناتها الثلاثة

مروة محمد تثير سخرية النشطاء بسبب ما طلبته من دُول العالم

مروة محمد تثير سخرية النشطاء بسبب ما طلبته من دُول العالم

تحرك قضائي ضد محمد رمضان بعدما استفز المصريين بهذا الفيديو

تحرك قضائي ضد محمد رمضان بعدما استفز المصريين بهذا الفيديو

&#34;كورونا&#34; يختطف روح مُبتكرة شخصيات ديزني

"كورونا" يختطف روح مُبتكرة شخصيات ديزني

عربي

الصحة المصرية: شفاء 553 مصابا بكورونا وتسجيل خمس وفيات

الصحة المصرية: شفاء 553 مصابا بكورونا وتسجيل خمس وفيات

العراق.. تمديد حظر التجول حتى مطلع رمضان

العراق.. تمديد حظر التجول حتى مطلع رمضان

الأردن: تسجيل أربع إصابات (كورونا) جديدة والإجمالي 401

الأردن: تسجيل أربع إصابات (كورونا) جديدة والإجمالي 401

تسجيل أربع إصابات جديدة بـ (كورونا) في سوريا والإجمالي 33 حالة

تسجيل أربع إصابات جديدة بـ (كورونا) في سوريا والإجمالي 33 حالة