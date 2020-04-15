إسرائيل تبدأ بتخزين "العلاج المعجزة" لفيروس (كورونا)

ووصلت شحنات هائلة من العقار، بما فيها 2.4 مليون حبة من الكلوروكين، وهو دواء يستخدم عادة للوقاية من الملاريا وعلاجها.



من جانبه، قال زئيف فيلدمان، نائب رئيس نقابة الأطباء الإسرائيلية، إنه سيمتنع عن إبداء رأيه بشأن عقاقير الملاريا، لكنه يعتقد أن الحكومة تتصرف بحكمة من خلال تخزين العقار.



رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، إنه وصلت إلى إسرائيل كميات كبيرة من الدواء الذي يطلق عليه "العلاج المعجزة"، وتحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأوضحت الصحيفة، أنه تم جلب عقار "هيدروكسي كلوروكين"، الذي يستخدم لعلاج الملاريا والذي أشاد به ترامب، حيث قال يعقوب موران غلعاد، وهو عضو في فريق إدارة الأوبئة بوزارة الصحة الإسرائيلية: "بسبب الحماس الزائد، اتخذت الحكومة قرارا بتخزين العقار".وأوضح موران غلعاد أن الحكومة تحاول استباق الأمور في حال إثبات فعالية الدواء وانهيار السوق الدولية.بالإضافة إلى إنشاء مستودعات كبيرة لهيدروكسي كلوروكوين، تقوم إسرائيل بجمع إمدادات كبيرة من دواء مماثل تحدث عنه ترامب أيضا.