أربع إصابات متوسطة إثر صدمهم بدراجة نارية في شارع يافا بمدينة غزة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب أربعة أشخاص، بجروح وصفت بالمتوسطة، في حادث اصطدام، وقع مساء اليوم الأربعاء، شرقي مدينة غزة.



وأفادت الإدارة العامة لشرطة المرور في قطاع غزة، بأن الأشخاص الأربعة، أصيبوا بعدما صدمتهم، دراجة نارية في شارع يافا بمدينة غزة.