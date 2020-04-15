غداً.. سلطات الاحتلال تُعيد عمل المعابر بغزة والضفة بشكل كامل

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، كميل أبو ركن، أن معابر البضائع، ستعود لعملها بشكل كامل غداً.



وأشار أبو ركن في تصريح له مساء اليوم الأربعاء، إلى أن المعابر التي ستعود لعملها، هي: معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى معابر البضائع في الضفة الغربية.



وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد أغلقت كافة المعابر، سواء مع قطاع غزة أو الضفة الغربية، بسبب تفشي فيروس (كورونا).