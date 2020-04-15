الشرطة تعتقل ستة أشخاص وتُغلق 17 محلاً تجارياً لعدم التزامهم بحالة الطوارئ

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة القبض على ستة أشخاص، وأغلقت 17 محلاً تجارياً، وضبطت أربع مركبات في جنين، لعدم التزامهم بحالة الطوارئ المفروضة؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا).



وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن دوريات من شرطة المحافظة، وتنفيذاً لتعليمات مدير شرطة المحافظة العقيد باسم الجيوسي، نظمت جولات تفقد في المدينة، وريف المحافظة على صالات الأفراح، والصالات الرياضية، ومحال الحلويات، والمقاهي، والتجمعات الشبابية، والمحال التجارية، والمصانع، والمؤسسات العاملة في المدينة والمحافظة، للتأكد من ضمان تنفيذ تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء، والمحافظ، الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا) وحفظاً على سلامة المواطنين والسلامة العامة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضافت: أنه تم خلال الجولات، إغلاق 17 محلاً تجارياً، وضبط 4 مركبات، وألقت القبض على 6 أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها أصولاً.