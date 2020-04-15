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الأردن: تسجيل أربع إصابات (كورونا) جديدة والإجمالي 401

الأردن: تسجيل أربع إصابات (كورونا) جديدة والإجمالي 401
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، اليوم الأربعاء، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن؛ ليرتفع الإجمالي إلى 401 حالة.

وقال خلال الإيجاز الصحفي، مساء اليوم الأربعاء: "تسجيل 15 حالة شفاء جديدة في المملكة؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 250 حالة"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وتوزعت حالات الشفاء على النحو التالي: تسع حالات في مستشفى الأمير حمزة، وست حالات في مستشفى الملك المؤسس، ليصبح عدد المرضى في مستشفى الأمير حمزة 96 مريضاً، وفي إربد 24 حالة.

ولفت إلى أنه تم وضع مختبر طبي على الحدود، ولن يسمح لأي سائق شاحنة بالدخول إلى الأردن، قبل التأكد من عدم إصابته، والتزامه بالحجر المنزلي.

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