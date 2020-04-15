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تسجيل أربع إصابات جديدة بـ (كورونا) في سوريا والإجمالي 33 حالة

تسجيل أربع إصابات جديدة بـ (كورونا) في سوريا والإجمالي 33 حالة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة السورية، عن تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)؛ ليصبح مجموع الإصابات المسجلة 33، شفيت منها 5، وتوفيت حالتان، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأعلنت الوزارة، أمس الثلاثاء، عن تسجيل أربع إصابات بالفيروس، مشيرة إلى تسجيل خمس حالات شفاء من إجمالي المصابين.

وأكدت الصحة السورية، السبت الماضي، شفاء إحدى الحالات المصابة بـ (كورونا) المستجد، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى خمس.

يشار إلى أنه تم تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد في 22 من آذار/ مارس الماضي، لدى شخص قادم من خارج سوريا.

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