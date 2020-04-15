دولي

إيطاليا: تسجيل 578 حالة وفاة جديدة بسبب (كورونا)

إيطاليا: تسجيل 578 حالة وفاة جديدة بسبب (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إيطاليا اليوم الأربعاء، 578 حالة وفاة جديدة بسبب وباء (كوفيد- 19)، انخفاضاً من 600 وحالتين يوم أمس، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 21645.

كما تراجع عدد الحالات الجديدة إلى 2667 انخفاضاً من 2972​، في استمرار لانخفاض عدد الإصابات اليومية بالبلاد في الآونة الأخيرة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكان عدد حالات الإصابة الجديدة، هو الأدنى منذ 13 آذار/ مارس، لكن العدد اليومي للوفيات لا يزال مرتفعاً، وبلغ أجمالي الإصابات 165155 حالة.

من المهم الإشارة إلى أن حالات التعافي، ازدادت بواقع 962، ليصل إجمالي المتعافين إلى 38092 شخصاً، مقابل 37130 أمس.

وتراوح عدد الوفيات بين 525 و636 خلال الأحد عشر يوماً الماضية، باستثناء الانخفاض الحاد إلى 431 في عيد الفصح يوم الأحد، والذي تغير على الفور في اليوم التالي.

وتأتي إيطاليا حالياً في المركز الثاني عالمياً من حيث عدد وفيات (كورونا) بعد الولايات المتحدة، وفي المركز الثالث من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

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