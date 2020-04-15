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الأردن يُعلن أمر الدفاع (7) المتعلق بالتعليم ويتجه لتخفيف إجراءات العزل

الأردن يُعلن أمر الدفاع (7) المتعلق بالتعليم ويتجه لتخفيف إجراءات العزل
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز: إنه سيخفف إجراءات العزل العام قريباً، وذلك بالسماح لمزيد من الشركات بالعودة إلى العمل.

وأعلن الرزاز، وفق وكالة (سبوتنك)، أمر الدفاع رقم 7 المتعلق بتنظيم التعليم المدرسي والجامعي والتدريب المهني عن بعد وآليات تقييم الطلبة.

وأوضح الرزاز، أنه سيتم الإعلان عن مجموعة إجراءات، ستخفف على المواطنين في القطاعات مثل التجارة والخدمات، كما سيتم التدرج بالمحافظات ابتداء من العقبة يوم الأحد، وبالتسلسل لبقية محافظات الجنوب، مايمنح المواطنين هناك المزيد من التسهيلات، دون رفع حظر التجول بشكل كامل، مشدداً على أن هذه الإجراءات قابلة لإعادة النظر في حال زيادة الحالات أو وجود عدم التزام.

وبين أن الكثير من المواطنين، يطلبون عودة الحياة لطبيعتها، لكن الوباء لم ينته بعد، وهناك تباين في أعداد الإصابات في العديد من دول العالم، وعلينا اتخاذ إجراءات للحفاظ على وضعنا.

ولفت إلى أنه سيتم إعلان إجراءات من قبل الضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية، الخميس، للتعايش مع الأزمة وتجاوزها لاحقاً، مشيراً إلى أنه تم قطع شوط كبير في التعليم المدرسي خلال التعليم عن بعد، وأمر الدفاع سيساهم في حساب التحصيل.

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