الصحة التركية: تسجيل 115 وفاة و4281 إصابة جديدة بـ (كورونا)

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 115 وفاة، و4281 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الساعات الـ 24 الأخيرة، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 1518، والإصابات إلى 69392.



وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة: إن عدد المتعافين من (كورونا) ارتفع إلى 5674، إثر تماثل 875 مريضاً جديداً للشفاء، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ولفت قوجة إلى أن عدد الإصابات والمرضى، الذين يحتاجون إلى التنفس الاصطناعي والعناية المركزة يميل إلى الثبات.