وزير الداخلية الأردني: لن نتهاون في ضمان أمن الوطن

عناصر من الامن الأردني

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الداخلية الأردني، سلامة حماد، مساء اليوم الأربعاء، إن أمر الدفاع رقم 8، جاء استجابة لبعض الظواهر، التي حدثت أخيراً من القلة القليلة، وتجاوزت مصلحة الوطن والمواطن.



وأضاف حماد، أن نشر المعلومات الكاذبة أو المسيئة والإضرار بحياة الناس، بقصد أو دون قصد، جرم يُعاقب عليه القانون، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأفاد بأن الحكام الإداريين في مختلف مناطق المملكة، جاهزون للتعامل مع أي ظواهر، تعرض صحة المواطنين للخطر، ولا تهاون في ذلك.



وأضاف: أن الحرية مصانة، لكن الإضرار بالناس لا تهاون فيه، مشدداً على أن الوزارة، ستنفذ كل ما يتطلبه أمن الوطن بأمانة وإخلاص.



وأصدر رئيس الوزراء، عمر الرزاز، اليوم أمر الدفاع رقم 8، المتعلق باتخاذ إجراءات إضافية لحماية الصحة العامة، والحد من انتشار عدوى فيروس (كورونا).