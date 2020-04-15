شفاء أول سيدة حامل مصابة بـ (كورونا) في المغرب



وكانت وزارة الصحة المغربية، أعلنت اليوم، عن تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1988 إصابة، فيما بلغت حصيلة ضحايا الوباء في المملكة 127 شخصاً.





رام الله - دنيا الوطنسجل المغرب، اليوم الأربعاء، أول حالة شفاء لسيدة حامل، سبق أن أعلن عن إصابتها بفيروس (كورونا).وأفاد موقع (هسبرس)، بأن السيدة التي استقبلها مستشفى "السويسي" في العاصمة الرباط في 31 آذار/ مارس الماضي، في شهرها الخامس، غادرت المستشفى صباح اليوم الأربعاء، بعد شفائها من الفيروس.