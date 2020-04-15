دولي

الشرطة الفرنسية تقتل شخصاً هاجم عناصرها بالسكين وسط العاصمة باريس

الشرطة الفرنسية تقتل شخصاً هاجم عناصرها بالسكين وسط العاصمة باريس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
لقي شخص مسلح، مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، بعدما أطلقت الشرطة الفرنسية النار عليه، وسط العاصمة الفرنسية باريس.

وأفادت الشرطة الفرنسية، أن الشخص المسلح، هاجم عناصرها بسكين في منطقة لاكورنوف وسط العاصمة باريس، بحسب ما أوردته قناة (الجزيرة) الفضائية. 

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