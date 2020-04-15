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أول تعليق من الرئيس المصري على حادثة الأميرية بالقاهرة

أول تعليق من الرئيس المصري على حادثة الأميرية بالقاهرة
عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على حادث الأميرية شرقي القاهرة الذي وقع مساء أمس الثلاثاء، وأسفر عن القضاء على خلية إرهابية تعتنق الفكر التكفيري، وأدت المواجهات إلى مقتل ضابط مصري.

وقال السيسي عبر حسابه بموقع (تويتر): "‏تابعت بكل فخر واعتزاز ما قام به رجال وزارة الداخلية من عمل بطولي، يؤكد بسالة رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب وقدرة الدولة المصرية، على حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين، رغم كل التحديات".

وأضاف السيسي: "أقدم التعازي لأسرة شهيد الواجب المقدم البطل محمد الحوفي، كما أتمنى الشفاء لمصابي الشرطة البواسل".

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مقتل ضابط، وإصابة ثلاثة من قوات الأمن، خلال عملية أمنية بمنطقة الأميرية وسط القاهرة، مشيرةً إلى أنه تم قتل سبعة عناصر.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي: "تم العثور على بنادق وكميات كبيرة من الذخيرة في مكان اختباء الخلية الإرهابية، التي خططت لشن هجمات، تزامناً مع الأعياد المسيحية".

وأعلن التلفزيون المصري الرسمي، مقتل جميع المسلحين، الذين اشتبكوا مع قوات الأمن في منطقة الأميرية، وذلك بعد عملية تبادل النيران، التي استمرت أربع ساعات.

وفي وقت سابق، قالت قناة (سكاي نيوز) عربية، إن الأمن المصري، اقتحم شقة تحصن بها مسلحون وسط القاهرة، وقضى عليهم، متابعةً: "قوات الأمن تمكنت من القضاء على جميع المسلحين داخل شقة سكنية بالأميرية".

وحسب تلك الوسائل، فإنه جرى تبادل إطلاق النار بين مجموعة من المسلحين، ورجال الأمن في منطقة عزبة شاهين في الأميرية، حيث إن تبادل إطلاق نار مع أربعة مسلحين مختبئين في داخل عقار بالحي المذكور بالعاصمة المصرية.

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