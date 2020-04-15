اليابان: توقعات بوفاة 400 ألف شخص بفيروس (كورونا)

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

نقلت وسائل إعلام محلية في اليابان، توقعات لوزارة الصحة مفادها، أن عدد الوفيات في البلاد، جراء الإصابة بفيروس (كورونا) قد يصل إلى 400 ألف، ما لم تتخذ إجراءات للحد من انتشار العدوى.



وقالت وكالة أنباء (كيودو) وصحيفة (أساهي): "إن التقديرات التي أوردها فريق من الوزارة، يبحث تفشي المرض، أشارت إلى أن الحالات الخطيرة التي تحتاج إلى تنفس صناعي، قد تصل إلى 850 ألف حالة".



وتستند هذه التوقعات إلى بحث لهيروشي نيشيورا الأستاذ بجامعة هوكايدو، وهو أحد المتخصصين في الأمراض المعدية، ويقدم النصح للحكومة، فيما يتعلق بالتعامل مع الفيروس، فيما لم تؤكد وزارة الصحة التقرير حتى الآن.



وكانت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي، قد أعلنت حالة الطوارئ، ونصحت مواطنيها بالحد من التعامل الشخصي بنسبة تتراوح بين 70 و80% لمنع حدوث انفجار في عدد الحالات.



وسجلت اليابان أكثر من 8000 إصابة بالفيروس و162 وفاة، وفقا لبيانات هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.