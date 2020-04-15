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الصحة الكندية: تسجيل 477 إصابة جديدة و51 وفاة بكورونا

الصحة الكندية: تسجيل 477 إصابة جديدة و51 وفاة بكورونا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الكندية، الأربعاء، تسجيل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و51 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 27,540، والوفيات إلى 954.

وأكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، أنها تتابع مع جميع الشركاء سبل تسريع البحث العلمي، مشيرة إلى أنها بصدد اختبار 3 أدوية لعلاج فيروس كورونا المستجد، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وصرح تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، بأنهم يراجعون تأثير سحب التمويل الأمريكي على عمل المنظمة، مشددا على أنهم وسيعملون مع الشركاء لملء أي فجوات.

وأضاف تيدروس أنه المنظمة ستنظر في إعادة ترتيباتها المالية بعد قرار واشنطن سحب التمويل، معربا عن أسفه لتعليق الولايات المتحدة تمويلها للمنظمة.

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