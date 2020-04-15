عاجل

  • الشرطة الفرنسية تقتل شخصا حاول تنفيذ عملية طعن وسط العاصمة باريس

دولي

أول دولة أوروبية تعيد فتح المدارس مع انحسار كورونا

أول دولة أوروبية تعيد فتح المدارس مع انحسار كورونا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصبحت الدنمارك أول دولة أوروبية تفتح المدارس والحضانات اعتبارا من اليوم الأربعاء، بعد إجراءات تقييدية فرضت منذ 12 مارس بسبب انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك بعد أن أعلنت رئيسة الوزارء ميت فريدريكسن، أن السلطات تخطط لإعادة فتح المجتمع بوتيرة أسرع مما كان متوقعا وسط انخفاض مستمر في حالات كورونا.

وفتحت المدارس بشكل جزئي حيث لا يشمل القرار سوى الصفوف من 0 إلى 5، فضلا عن أن بعض المؤسسات التعليمية لم تكن جاهزة للعمل اعتبارا من اليوم، حيث فتحت 35% فقط من المدارس والحضانات أبوابها في العاصمة كوبنهاغن، ولم تبدأ الدروس إلا في نصف الكوميونات (الوحدات الإدارية) الـ98 في البلاد، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وطلبت بقية المؤسسات المعنية مزيدا من الوقت للتكيف مع المعايير الصحية التي لا تزال تطبق، ومنها تأمين مسافة مترين بين طاولات التلاميذ في القاعات الدراسية، ومن المتوقع افتتاح جميع المدارس والحضانات في 20 أبريل.

ولقيت هذه الخطوة اعتراضا من بعض أولياء الأمور، حيث وقع نحو 18 ألف شخص على عريضة تحت عنوان "طفلي ليس أرنب اختبار"، لا ينوي بعض الآباء السماح لأطفالهم بالذهاب إلى الصفوف رغم أن التعليم في الدنمارك إلزامي.

وبلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في الدنمارك حتى أمس الثلاثاء 6496 بعد إجراء فحوص على 73919 شخصا، إضافة إلى 299 وفاة. ويشهد عدد الإصابات اليومية انخفاضا متواصلا منذ أسبوعين.

أخبار ذات صلة

اليابان: توقعات بوفاة 400 ألف شخص بفيروس (كورونا)

اليابان: توقعات بوفاة 400 ألف شخص بفيروس (كورونا)

إسرائيل تدرس خيار فرض عزلة شاملة على بلدة عربية بسبب كورونا

إسرائيل تدرس خيار فرض عزلة شاملة على بلدة عربية بسبب كورونا

البرلمان الإيراني يُرجح أن وفيات (كورونا) أعلى 10 مرات من الحالات المُعلَنة

البرلمان الإيراني يُرجح أن وفيات (كورونا) أعلى 10 مرات من الحالات المُعلَنة

الصحة الكندية: تسجيل 477 إصابة جديدة و51 وفاة بكورونا

الصحة الكندية: تسجيل 477 إصابة جديدة و51 وفاة بكورونا

الصحة العالمية: نعمل مع الشركاء لتسريع البحث العلمي ونختبر ثلاثة أدوية لعلاج كورونا

الصحة العالمية: نعمل مع الشركاء لتسريع البحث العلمي ونختبر ثلاثة أدوية لعلاج كورونا

السفير الصيني في السعودية يكشف موعد استخدام لقاح &#34;كورونا&#34;

السفير الصيني في السعودية يكشف موعد استخدام لقاح "كورونا"

الصين تعيد فتح أكبر سوق للحيوانات الحية في ووهان.. بشروط

الصين تعيد فتح أكبر سوق للحيوانات الحية في ووهان.. بشروط

رئيس المخابرات البريطانية السابق: الصين أخفت انتشار كورونا

رئيس المخابرات البريطانية السابق: الصين أخفت انتشار كورونا

التعليقات

الدنيا حكايات

العالم الإسلامي بعد (كورونا)

العالم الإسلامي بعد (كورونا)

شؤون فلسطينية

فتح: شعبنا قادر على تجاوز أزماته بإستنفار طاقاته ومكامن القوة فيه

فتح: شعبنا قادر على تجاوز أزماته بإستنفار طاقاته ومكامن القوة فيه

الشوا: نسبة الشيكات المرتجعة خلال أزمة كورونا وصلت 30%

الشوا: نسبة الشيكات المرتجعة خلال أزمة كورونا وصلت 30%

الخارجية: نتابع وصول الدفعة الثانية من المساعدات الصينية المقدمة لشعبنا

الخارجية: نتابع وصول الدفعة الثانية من المساعدات الصينية المقدمة لشعبنا

عريقات: بريطانيا واليابان والنرويج اكدوا على رفض الضم واستمرار دعم (أونروا)

عريقات: بريطانيا واليابان والنرويج اكدوا على رفض الضم واستمرار دعم (أونروا)

الاقتصاد تحيل خمسة مخالفين للنيابة وتضبط اربعة اطنان سلع تالفة

الاقتصاد تحيل خمسة مخالفين للنيابة وتضبط اربعة اطنان سلع تالفة

البرغوثي: سياسة الإحتلال في القدس ومناطق (ج) خطيرة وإجرامية

البرغوثي: سياسة الإحتلال في القدس ومناطق (ج) خطيرة وإجرامية

الرويضي: الاحتلال الاسرائيلي يتحمل مسؤولية ارتفاع عدد الاصابات بكورونا بين المقدسيين

الرويضي: الاحتلال الاسرائيلي يتحمل مسؤولية ارتفاع عدد الاصابات بكورونا بين المقدسيين

صحيفة إسرائيلية: نحن أمام فرصة لاستعادة محتجزينا من غزة

صحيفة إسرائيلية: نحن أمام فرصة لاستعادة محتجزينا من غزة

منوعات

فيديو نادر لهيفاء وهبي قبل 28 عاماً يصدم الجمهور: &#34;عرفناها من صوتها فقط&#34;

فيديو نادر لهيفاء وهبي قبل 28 عاماً يصدم الجمهور: "عرفناها من صوتها فقط"

أردنية خطفت الأنظار في أشهر مسلسل إسباني.. مالا تعرفه عن &#34;نجوى&#34;

أردنية خطفت الأنظار في أشهر مسلسل إسباني.. مالا تعرفه عن "نجوى"

حلا شيحا تظهر بشكل جديد.. والجمهور: &#34;الفيلر والبوتكس بوظوا وشك&#34;

حلا شيحا تظهر بشكل جديد.. والجمهور: "الفيلر والبوتكس بوظوا وشك"

داليا البحيري تهدد بضرب المصريين &#34;بالشبشب&#34;.. وبعد الهجوم عليها تُبرر

داليا البحيري تهدد بضرب المصريين "بالشبشب".. وبعد الهجوم عليها تُبرر

&#34;شيخ الحارة&#34; يعود.. من ستكون مُقدمته بعد إيقاف بسمة وهبة بقرار رسمي؟

"شيخ الحارة" يعود.. من ستكون مُقدمته بعد إيقاف بسمة وهبة بقرار رسمي؟

ابنة يوسف شعبان من زوجته الكويتية تشعل مواقع التواصل بجمالها

ابنة يوسف شعبان من زوجته الكويتية تشعل مواقع التواصل بجمالها

اتهام زينب العسكري بالنرجسية بسبب أسماء بناتها الثلاثة

اتهام زينب العسكري بالنرجسية بسبب أسماء بناتها الثلاثة

مروة محمد تثير سخرية النشطاء بسبب ما طلبته من دُول العالم

مروة محمد تثير سخرية النشطاء بسبب ما طلبته من دُول العالم

تحرك قضائي ضد محمد رمضان بعدما استفز المصريين بهذا الفيديو

تحرك قضائي ضد محمد رمضان بعدما استفز المصريين بهذا الفيديو

&#34;كورونا&#34; يختطف روح مُبتكرة شخصيات ديزني

"كورونا" يختطف روح مُبتكرة شخصيات ديزني

عربي

كردستان العراق يمدد تعطيل الدوام الرسمي حتى مطلع مايو بسبب كورونا

كردستان العراق يمدد تعطيل الدوام الرسمي حتى مطلع مايو بسبب كورونا

الصحة السعودية: ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا الى 931

الصحة السعودية: ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا الى 931

وزير الصحة الأردني: كورونا بإيطاليا مختلف عمّا في الصين وقد يكون أقوى

وزير الصحة الأردني: كورونا بإيطاليا مختلف عمّا في الصين وقد يكون أقوى

الكشف عن حالة مصابة بـ(كورونا) لعامل في مجلس الأمة الكويتي

الكشف عن حالة مصابة بـ(كورونا) لعامل في مجلس الأمة الكويتي